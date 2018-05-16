/ «Камерунский лев» поддался российскому актеру на боях в Челябинске

Владислав Демин одержал досрочную победу техническим нокаутом.

Накануне в арене «Трактор» состоялось бойцовское шоу. В Челябинске прошел турнир по смешанным единоборствам международной лиги «REM-93». Главный бой вечера завершился победой россиянина Владислава Демина. На ринг он вышел против соперника из Камеруна, кикбоксера Кристиана Вуапи по прозвищу «Камерунский Лев». Поединок завершился досрочно нокаутом.

Меня предупреждали, что камерунцы — ребята выносливые и очень гибкие. Но я знал и его минус. У него не все в порядке с характером. Когда бой остановили, я, честно говоря, подумал, что он просто устал и не захотел продолжать бой. И попросил зрителей его поддержать. Но когда я увидел его гематому, понял, что травма реальна. Кстати, когда он бил меня с ноги, я видел этот удар за километр и специально встречал его локтем. Я искренне рад своему очередному визиту в Челябинск и буду дальше поддерживать Уральскую лигу «REM-93» и Валерия Николаевича Полишевского, который планирует ее расширить, выйти за границы Уральского федерального округа. Уверен, что это реально. — рассказал мастер боевых искусств и актер Владимир Демин.

Напомним, в минувшие выходные южноуральская столица принимала Чемпионат России по ММА и турнире международной лиги «REM-93».