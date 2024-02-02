Челябинская тяжелоатлетка завоевала серебро на Кубке России

Ксения Пасхина стала призером соревнований в весовой категории свыше 87 килограммов

На Кубке России по тяжелой атлетике в Туле серебряным призером соревнований стала челябинка Ксения Пасхина. Она показала второй результат по сумме двоеборья в весовой категории свыше 87 кг. Южноуральская спортсменка подняла 216 кг, но призналась, что показать еще более высокий результат помешала незалеченная травма, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На соревнованиях в Туле выступили не только российские спортсмены, но и приглашенные гости из Республики Беларусь. Челябинскую область на Кубке России представляли две спортсменки, и обе стали призерами соревнований.

В супертяжелой весовой категории свыше 87 кг серебряным призером стала Ксения Пасхина. По сумме двух упражнений она зафиксировала 216 кг (рывок — 95 кг + толчок — 121 кг). Уверенную победу здесь одержала спортсменка из Республики Коми Виктория Орлова, она показала результат 230 кг в двоеборье.

Воспитанница челябинской спортшколы «Атлет» призналась, что осталась довольна своим выступлением. Могла бы выступить и лучше, но показать более высокий результат помешала незалеченная травма. Она не дала полноценно включиться в тренировочный процесс. Зато завоеванная в Туле медаль позволила Ксении Пасхиной отобраться на сборы российской команды, по результатам которых будет сформирован состав сборной для участия в Играх БРИКС. Эти соревнования пройдут в июне в Казани.

Кубок России. Тула. Женщины, весовая категория свыше 87 кг. Сумма двоеборья:

1. Виктория Орлова (Москва / Коми) — 230 кг.

2. Ксения Пасхина (Челябинская область) — 216 кг.

3. Мария Белозерова (Москва) — 210 кг.

Еще одну медаль для Челябинской области завоевала Кристина Новицкая. Неоднократная чемпионка страны на этот раз довольствовалась бронзовой наградой. В весовой категории до 59 кг она показала третий результат по сумме двух упражнений — 183 кг. И если за серебряную награду челябинская спортсменка еще могла побороться, то за победу — вряд ли: уж слишком здорово выступила на турнире Ольга Тё из Москвы. Она в двоеборье набрала 200 кг!

Кубок России. Тула. Женщины, весовая категория до 59 кг. Сумма двоеборья:

1. Ольга Тё (Москва / Омская область) — 200 кг.

2. Наталья Ильина (ХМАО-Югра) — 188 кг.

3. Кристина Новицкая (Челябинская область) — 183 кг.

Отметим, что тренируются обе южноуральские спортсменки в челябинской спортшколе «Атлет» под руководством тренера Павла Григорьева.