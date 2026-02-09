Челябинка Ксения Пасхина завоевала серебро на Кубке России по тяжелой атлетике

Она лишь 1 кг уступила победительнице Елене Качаевой из Краснодарского края

В подмосковных Люберцах завершился Кубок России по тяжелой атлетике. В последний день соревнований, 8 февраля, серебряную медаль для Челябинской области в супертяжелой весовой категории завоевала Ксения Пасхина. Она уступила победительнице соревнований лишь 1 кг по сумме двоеборья, сообщает результаты Федерация тяжелой атлетики России.

Состязания в Московской области стали одним из основных стартов сезона. Они служили основой при формировании национальной команды для участия в международных турнирах. В заключительный день турнира серебряную медаль для Челябинской области завоевала Ксения Пасхина.

Она стала призером в категории свыше 87 кг. От первого места ее отделил 1 кг. Победу одержала Елена Качаева из Краснодарского края, замкнула тройку призеров петербурженка Дана Теблоева.

Тяжелая атлетика. Кубок России. Женщины. Весовая категория свыше 87 кг:

1. Елена Качаева (Краснодарский край) — 226 кг (95 + 131).

2. Ксения Пасхина (Челябинская область) — 225 кг (101 + 124).

3. Дана Теблоева (Санкт-Петербург) — 223 кг (101 + 122).

Отметим, что в категории до 64 кг четвертое место заняла челябинка Ольга Афанасьева. Она показала результат 191 кг по сумме двоеборья, уступив лишь 2 кг бронзовому призеру соревнований.

Напомним, что ранее серебряным призером Кубка России стала Кристина Новицкая. Подопечная Павла Григорьева показала второй результат в весовой категории до 55 кг.