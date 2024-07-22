Челябинская тяжелоатлетка Кристина Новицкая выиграла золото чемпионата России

Спортсменка не знала себе равных в категории до 55 кг

Кристина Новицкая из Челябинска в очередной раз завоевала титул чемпиона России по тяжелой атлетике. На соревнованиях в Новосибирске южноуральская спортсменка показала лучший результат в весовой категории до 55 кг. Она подтвердила статус лидера национальной команды в этой категории, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Несмотря на то что накануне сильнейшие тяжелоатлеты страны принимали участие в международных Играх БРИКС, именно национальный чемпионат для них был главным стартом сезона. Это подчеркивали многие лидеры сборной России. Среди них и Кристина Новицкая. В блиц-интервью пресс-службе ФТАР (Федерация тяжелой атлетики России. — Прим. авт.) она подчеркнула, что именно на соревнования в Новосибирске делала ставку.

Челябинская спортсменка выиграла чемпионат России достаточно уверенно. Хотя в рывке показала не самый хороший для себя результат (82 кг), но и его хватило для того, чтобы захватить лидерство. Ну а в толчке Кристина Новицкая упрочила свою позицию, показав 105 кг.

По сумме двоеборья у нее 187 кг. Ближайший ее преследователь, Светлана Ершова из Воронежа, набрала на 6 кг меньше. Замкнула тройку призеров Ирина Баймулкина из Чувашии — 178 кг.

Чемпионат России по тяжелой атлетике. Женщины. Весовая категория до 55 кг.

1. Кристина Новицкая (Челябинская область) — 187 кг (82 + 105).

2. Светлана Ершова (Воронежская область) — 181 кг (80 + 101).

3. Ирина Баймулкина (Чувашская Республика) — 178 кг (79 + 99).

«Этот старт был очень важен для меня. На Играх БРИКС выступала не в своей „родной“ весовой категории до 59 кг. А здесь было комфортно. Хотя рывком своим я недовольна. Тем не менее рада тому, что в очередной раз завоевала титул чемпионки России. Теперь впереди небольшой отдых, а после этого отправлюсь на восстановительные сборы в Сочи», — рассказала Кристина Новицкая пресс-службе ФТАР.

Отметим, что Кристина Новицкая на протяжении многих лет входит в состав сборной России, является одним из ее лидеров. Отметим, что в феврале этого года она завоевала бронзовую медаль на Кубке страны. Но выступала тогда в олимпийской весовой категории до 59 кг. Спортсменка занимается под руководством тренера Павла Григорьева в челябинской спортшколе «Атлет».