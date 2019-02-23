/ Защитников Отечества поздравили с праздником первые лица Челябинской области

Губернатор и врио главы Челябинска пожелали мужчинам счастья и благополучия.

В эту субботу, 23 февраля, южноуральцы встречают День защитника Отечества. В первую очередь, это праздник мужчин, связанных с воинской службой, защищавших интересы своей страны и продолжающих это делать. Об этом напомнил губернатор Борис Дубровский, обращаясь с поздравлением к сильной половине жителей Челябинской области.

Сегодня Россия надежно стоит на страже своих национальных интересов, опираясь на вековые воинские традиции, единство армии и народа. Южноуральцы вносят свой весомый вклад в обороноспособность страны, приумножают ее потенциал и хранят ее великие идеалы. Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Отечества! — сказал Борис Дубровский.

Также к защитникам Отечества обратился врио главы Челябинска Владимир Елистратов. Он пожелал всем, кто стоит на страже Родины, удачи и успеха.

23 февраля мы чествуем и тех, кто сегодня охраняет мир и покой наших граждан, отважных и сильных духом мужчин, которые способны защитить свою страну и дом, своих близких и будущее. В этот день мы отдаем дань уважения многим поколениям российских воинов, которые отдали свои жизни за Родину. Их беззаветная преданность Отчизне — пример всем нам. — сказал Владимир Елистратов.

Завершая поздравление, врио главы Челябинска пожелал благополучия каждому мужчине и его родным и близким.