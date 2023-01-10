Конькобежцы сборной России выступят на этапе Кубка страны в Челябинске

Соревнования пройдут с 10 по 12 января в ЛД «Уральская молния»

Челябинский ледовый дворец «Уральская молния» примет III этап Кубка России по конькобежному спорту. Сильнейшие скороходы страны будут бороться не только за медали, но и за рейтинговые очки, необходимые для попадания в финал Кубка страны. В программе соревнований индивидуальные забеги среди мужчин и женщин, а также командные гонки и масс-старт, сообщается на сайте Союза конькобежцев России.

Соревнования в ЛД «Уральская молния» пройдут с 10 по 12 января. В первый день турнира состоятся забеги на 500 метров среди мужчин и женщин, а также стайерские дистанции на 3000 (женщины) и 5000 м (мужчины). Завтра, 11 января, спортсмены выйдут на старт дистанции 1000 м, а также состоятся командные гонки и полуфинал масс-старта. Завершится программа соревнований забегами на «полуторку» среди мужчин и женщин и финал масс-старта.

III этап Кубка России. 10—12 января, Челябинск. ЛД «Уральская молния». Расписание соревнований:

10 января

500 м (мужчины и женщины)

3000 м (женщины)

5000 м (мужчины)

11 января

1000 м (мужчины и женщины)

Командная гонка 6 и 8 кругов (мужчины и женщины)

Масс-старт 16 кругов, полуфиналы (мужчины и женщины)

12 января

1500 м (мужчины и женщины)

Масс-старт 16 кругов, финалы (мужчины и женщины).

Отметим, что конькобежный сезон был открыт 29 октября — в подмосковной Коломне прошел I этап Кубка России. В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 22 регионов. II этап состязаний с 16 по 19 ноября состоялся в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 1—2 декабря Челябинск принимал Кубок России по многоборьям. Тогда на льду «Уральской молнии» также выступили лидеры национальной сборной, а хозяева соревнований остались без наград.