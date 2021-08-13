Три хоккеистки из Челябинска примут участие в чемпионате мира

Елизавета Роднова, Александра Вафина и Оксана Братищева выступят в составе сборной России

В канадском Калгари состоится перенесенный из-за пандемии коронавируса чемпионат мира по хоккею среди женских команд. В нем в составе сборной России сыграют три воспитанницы челябинской школы хоккея — Елизавета Роднова, Александра Вафина и Оксана Братищева.

В чемпионате мира примут участие 10 команд. Изначально турнир должен был пройти с 6 по 16 мая, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации его перенесли.

В составе сборной России, которой руководит Евгений Бобарико, заявлены 26 хоккеисток. Наша команда уже отправилась за океан, чтобы провести на месте последние учебно-тренировочные сборы. В ряду спортсменок есть и воспитанницы челябинской школы хоккея: Оксана Братищева и Елизавета Роднова. Девушки являются выпускницами хоккейной школы им. Сергея Макарова, а Александра Вафина начинала профессиональную карьеру, выступая за команду «Факел» (ныне — «Белые медведицы»).

Напомним, что на чемпионатах мира женская сборная России лишь раз завоевывала медали. Произошло это в 2016 году, когда наша команда стала бронзовым призером турнира. В первом поединке российские девушки сыграют против одного из фаворитов турнира — сборной США, которая последние пять лет не знает поражений на чемпионатах мира.

В Челябинске в этом году женская команда «Белые медведицы» примет участие в чемпионате Женской хоккейной лиги. Клуб уже начал подготовку к турниру, а главный тренер Игорь Знарок дал эксклюзивное интервью ИА «Первое областное», в котором рассказал об ожиданиях и задачах, которые стоят перед командой.

Автор: София Поромова.