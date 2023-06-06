Три челябинских боксера будут биться за медали чемпионата России

Турнир является отборочным на первенство Европы среди юниоров до 22 лет

В подмосковном Серпухове набирает ход чемпионат России по боксу среди спортсменов 19—22 лет. Он является отборочным на первенство Европы среди юниоров в Баку. В турнире выступают пять спортсменов из Челябинской области, трое из них идут без поражений, вышли в четвертьфинал и в случае победы в следующих поединках гарантируют себе медали соревнований, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

На соревнованиях в Серпухове принимают участие более 350 боксеров из 50 регионов страны. Челябинская область представлена пятью спортсменами. В первых же боях потерпели поражение Александр Красногор (Златоуст, 60 кг) и Антон Касимовский (Челябинск, 71 кг) и выбыли из борьбы за медали. Они уступили соответственно Ярославу Попову (Калининград) и Алихану Янгизбаеву (Дагестан).

Сохраняют шансы на медали чемпионата России U22 и высокие места три наших земляка. Причем двое из них одержали уже по две победы на турнире. Так, в весовой категории до 67 кг без поражений идут Ахмадшох Махмадшоев и Дониер Назаров. Они уверенно победили своих оппонентов со счетом 5:0 и вышли в четвертьфинал. Еще один челябинец, Денис Лузин (92 кг), согласно жеребьевке начнет свое выступление на турнире сегодня, 6 июня. Его первым соперником станет Даниял Туктубаев.

«Первенство Европы среди юниоров в Баку пройдет с 10 по 21 ноября. На основе результатов соревнований в Серпухове нам необходимо будет комплектовать команду для участия в этом турнире. Ребятам предстоит пройти подготовку к первенству Европы, которая будет состоять из трех этапов: сборов в Краснодаре, Кисловодске и Сочи», — отметил главный тренер сборной России по боксу уроженец Златоуста Виктор Фархутдинов.

Главный старт сезона российских боксеров ждет впереди — с 16 по 27 августа в Хабаровске пройдет чемпионат России, в котором примут участие сильнейшие боксеры страны.