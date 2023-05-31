Пять боксеров Челябинской области выступят на чемпионате России среди юниоров до 22 лет

Соревнования пройдут в Серпухове с 3 по 10 июня

Стал известен состав участников чемпионата России по боксу среди спортсменов 19—22 лет, который пройдет в Серпухове с 3 по 10 июня. На турнире выступят пять боксеров Челябинской области. Они будут бороться за путевки на первенство Европы среди юниоров в Баку, сообщается на сайте Федерации бокса России.

На соревнованиях в подмосковном Серпухове выступят более 350 боксеров из 50 регионов страны. Челябинскую область представят пять спортсменов. В состав команды вошли Александр Красногор (Златоуст, 60 кг), Дониер Назаров (Челябинск, 67 кг), Ахмадшох Махмадшоев (Челябинск, 67 кг), Антон Касимовский (Челябинск, 71 кг) и Иван Лузин (Миасс, 92 кг).

Наши земляки будут биться не только за медали турнира, но и за возможность отобраться на первенство Европы среди юниоров в Баку. По итогам чемпионата России U22 будет сформирован состав команды для участия в континентальных соревнованиях.