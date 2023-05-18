Челябинские кикбоксеры завоевали 21 медаль на первенстве России

Спортсмены отобрались в основной и резервный состав сборной страны

В Кемерово завершилось первенство России — 2023 среди спортсменов до 18 лет по всем дисциплинам кикбоксинга. В турнире приняли участие более 1000 бойцов из 64 регионов страны. Южноуральские кикбоксеры завоевали 21 медаль различного достоинства и вошли в состав сборной России, сообщает региональный Минспорт.В турнире на базе ледового дворца «Кузбасс» выступили спортсмены из Челябинска, Златоуста, Копейска, Агаповского района, Магнитогорска, Сатки и Аргаяша. В общей сложности южноуральцы завоевали 21 награду: 4 золотые, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей.Чемпионами в дисциплине «фулл-контакт» стали Артем Наседкин (юноши 13—14 лет, до 45 кг), Владимир Грибов (юноши 13—14 лет, до 51 кг), Алмаз Ульмасбаев (юноши 15—16 лет, до 67 кг), а в категории «лоу-кик» золотую медаль добыл Олег Бадьин (юноши 15—16 лет, до 67 кг). Спортсмены, занявшие первые и вторые места, отобрались в основной состав сборной России, а бронзовые призеры — в резервную команду.Добавим, что накануне чемпиону мира по кикбоксингу Виктору Михайлову было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». Соответствующее постановление подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.