В Кемерово завершилось первенство России — 2023 среди спортсменов до 18 лет по всем дисциплинам кикбоксинга. В турнире приняли участие более 1000 бойцов из 64 регионов страны. Южноуральские кикбоксеры завоевали 21 медаль различного достоинства и вошли в состав сборной России, сообщает региональный Минспорт.

В турнире на базе ледового дворца «Кузбасс» выступили спортсмены из Челябинска, Златоуста, Копейска, Агаповского района, Магнитогорска, Сатки и Аргаяша. В общей сложности южноуральцы завоевали 21 награду: 4 золотые, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Чемпионами в дисциплине «фулл-контакт» стали Артем Наседкин (юноши 13—14 лет, до 45 кг), Владимир Грибов (юноши 13—14 лет, до 51 кг), Алмаз Ульмасбаев (юноши 15—16 лет, до 67 кг), а в категории «лоу-кик» золотую медаль добыл Олег Бадьин (юноши 15—16 лет, до 67 кг). Спортсмены, занявшие первые и вторые места, отобрались в основной состав сборной России, а бронзовые призеры — в резервную команду.

Чемпиону мира по кикбоксингу Виктору Михайлову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
Добавим, что накануне чемпиону мира по кикбоксингу Виктору Михайлову было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». Соответствующее постановление подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.