Челябинка в 43 года завоевала бронзу на чемпионате России по ММА

Алевтина Фахрутдинова из клуба «Уральский витязь» стала призером в категории до 47,6 кг

В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по смешанному боевому единоборству ММА, на котором единственную медаль для Челябинской области завоевала Алевтина Фахрутдинова. Выиграв чемпионат УрФО, 43-летняя спортсменка впервые отправилась на такие статусные для нее соревнования. Но сумела на них завоевать бронзовую медаль и познакомилась с великим Федором Емельяненко, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже сам факт того, что челябинская спортсменка сумела в 43 года пройти отбор на главный российский старт года, говорит о многом. Для Алевтины Фахрутдиновой это уже маленькая победа. Право принять участие в чемпионате России могли только победители и призеры окружных состязаний. В общей сложности турнир в Ханты-Мансийске собрал 135 спортсменов из 39 регионов. Среди них и три бойца Челябинской области.

К сожалению, Андрей Грязных и Гусен Абдулазизов не смогли завоевать медали. Зато это смогла сделать их коллега по челябинскому спортклубу «Уральский витязь» Алевтина Фахрутдинова. Она стала бронзовым призером в весовой категории до 47,6 кг.

«Это первые мои соревнования такого высокого уровня. И я очень рада тому, что удалось принять в них участие. Это было круто! Я получила много положительных эмоций, но есть над чем работать. А еще впервые увидела так близко Федора Емельяненко. Он произвел огромное впечатление», — поделилась своими эмоциями от соревнований Алевтина Фахрутдинова.

Спортсменка поблагодарила также тренеров, которые помогли ей подготовиться к соревнованиям, — Дениса Вебера, Артема Танцуру, Эмиля Сираева и Игоря Курбатова. И призвала молодежь заниматься спортом, не сидеть у телевизора и ставить перед собой высокие задачи.

«В нынешнем сезоне наши спортсмены порадовали своим выступлением. На первенстве УрФО у нас четыре победителя среди юношей и юниоров, на первенстве УрФО ребята завоевали две серебряные и четыре бронзовые награды. Эти успехи связываю с тем, что удалось организовать для перспективных бойцов хорошие учебно-тренировочные сборы», — считает президент Федерации СБЕ ММА Челябинской области Данила Кузьмин.

Напомним, что в марте этого года в челябинском ЛК им. Елены Елесиной прошло первенство УрФО по ММА. На этих соревнованиях 15 наших земляков завоевали путевки на первенство России в Сочи, где три спортсмена из клуба «Уральский витязь» стали победителями турнира.