«Трактор» упустил шанс на камбэк в матче с «Нефтехимиком»

«Черно-белые» проиграли со счетом 3:4

В заключительной игре домашней серии челябинский «Трактор» принимал на своем льду нижнекамский «Нефтехимик». Несмотря на отчаянную попытку перевернуть ход встречи в третьем периоде, хозяева потерпели поражение со счетом 3:4, сообщает пресс-служба «черно-белых».

Уже на первой минуте матча (00:55) нападающий «Нефтехимика» Митякин открыл счет, буквально вдавив шайбу в ворота голкипера «Трактора» Криса Дригера. Этот гол задал тон всей первой двадцатиминутке: гости действовали агрессивно и уверенно контролировали игру.

На 12:49 нижнекамцы реализовали большинство — отличился Андрей Белозеров, которому ассистировали Юртайкин и Митякин. К первому перерыву счет был уже 0:2 в пользу «Нефтехимика».

Во втором периоде «Нефтехимик» не сбавил оборотов. На 23:13 Белозеров оформил дубль, отправив третью шайбу в ворота «Трактора». Этот гол стал поводом для тренерского штаба челябинцев произвести замену вратаря: вместо Дригера на лед вышел Савелий Шерстнев.

«Трактор» наконец‑то активизировался в атаке. На 37:08 Джошуа Ливо сумел пробить голкипера «Нефтехимика» Долганова с острого угла, сократив отставание до 1:3. Однако радость хозяев была недолгой: уже через 48 секунд Митякин оформил свой второй гол в матче, восстановив преимущество в три шайбы — 1:4.

Заключительный отрезок матча остался за «Трактором». На 54:40 Михаил Рольгизер реализовал момент, отыграв одну шайбу и вдохнув надежду в сердца болельщиков.

На последней минуте встречи Джордан Гросс сократил разрыв до минимума, забив третий гол «Трактора» (59:15). Однако времени на полноценный камбэк уже не хватило.

Финальный свисток зафиксировал счет 3:4 — «Трактор» терпит поражение в драматичном матче. Несмотря на два безответных гола в третьем периоде, челябинцам не удалось дотянуть до овертайма.

Эта неудача становится особенно чувствительной в преддверии выездного турне на Дальний Восток. Теперь команде предстоит серьезная работа над ошибками, чтобы вернуться в борьбу за высокие позиции в турнирной таблице.

Лучшие игроки матча: Андрей Белозеров («Нефтехимик») — дубль; Митякин («Нефтехимик») — два гола; Джордан Гросс («Трактор») — гол на последней минуте.