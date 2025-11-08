Почему хоккеист Пьеррик Дюбе оказался не нужен «Трактору»?

Челябинский клуб отправил легионера в СКА, взамен получив защитника Никиту Смирнова и денежную компенсацию

Хоккейные клубы «Трактор» и СКА произвели обмен, в результате которого форвард Пьеррик Дюбе пополнил состав питерской команды, а челябинцы получили защитника Никиту Смирнова и денежную компенсацию — 25 миллионов рублей. Разбираемся — как получилось, что неплохой канадский хоккеист с французскими корнями оказался не нужен «черно-белым» и зачем вообще нужен был такой обмен.

Хоккеист Пьеррик Дюбе потенциально готов был выступать в КХЛ на высоком уровне, приносить пользу любой команде. Даже несмотря на скромные по хоккейным меркам габариты.

«К 24 годам он успел поднять над головой два трофея, выиграв Лигу Квебека и в позапрошлом сезоне Кубок Колдера. Несмотря на габариты, этот форвард уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивым характером», — говорил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков в июле этого года, когда штаб команды объявил о подписании контракта с хоккеистом.

И ведь нельзя сказать, что канадский француз не прижился в Челябинске. Он неплохо смотрелся в контрольных матчах, отличался результативностью в «регулярке», особенно на старте чемпионата. В «Тракторе» Дюбе провел 21 матч, в которых набрал 14 (7+7) очков. И это неплохая статистика игрока в команде, которую лихорадит в текущем сезоне.

Но Пьеррик Дюбе оказался не нужен клубу. Он отправляется в СКА в обмен на защитника Никиту Смирнова, на счету которого лишь 11 матчей за питерский клуб в текущем сезоне и одна результативная передача. Ах да, челябинцы получат еще 20 миллионов рублей компенсации. Но это уже не так важно — по сути, они почти что даром отдают хороший актив. То есть игрока, на которого собирались делать ставку, выделили на него одну легионерскую позицию.

Почему все так резко изменилось? Конечно, генменеджеру «Трактора» Алексею Волкову виднее. И мы можем не знать дальновидных планов одного из боссов челябинского клуба. Вариантов может быть несколько:

— «Трактор» освобождает платежную ведомость под Виталия Кравцова — «Ванкувер» выставил его на драфт отказов) или под другого хоккеиста с большим окладом;

— Смотри пункт выше, но деньги нужны на еще одного игрока, в том числе легионера (вариант с Майком Веккьоне — тому пример);

— В клубе не видят перспектив для Пьеррика Дюбе;

— Команде необходимо усилить линию обороны, Никита Смирнов может помочь;

— Необходимо принимать хоть какие-то меры, чтобы встряхнуть команду.

Какой из этих вариантов ближе к истине узнаем совсем скоро. А может быть, каждый из этих пунктов так или иначе повлиял на решение о заключении сделки со СКА. Но есть такое ощущение, что от этого соглашения выиграл прежде всего питерский клуб. По крайней мере, пока. То есть до объявления следующей трансферной новости из штаба «черно-белых».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск), «Локомотив» (Ярославль), «Спартак» (Москва), «Барыс» (Астана).