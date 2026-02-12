Челябинский тхэквондист Никита Губанов завоевал путевку на первенство мира

Он выиграл отборочные соревнования в Рязани

На стартовавшем первенстве России по тхэквондо в Рязани успешно выступил в первый день соревнований челябинец Никита Губанов. Воспитанник СШОР «Коре» завоевал золотую медаль в категории до 74 кг и право представить Россию на первенстве мира в Узбекистане, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Состязания среди сильнейших юниоров 15—17 лет собрали более 800 спортсменов из 59 регионов страны. В первый день первенства России золотую медаль Челябинской области принес Никита Губанов. Воспитанник СШОР «Коре» одержал победу в весовой категории до 73 кг. На кортах в Рязани наш земляк взял верх над соперниками в пяти поединках.

Добавим, что еще одну медаль региону принес Артемий Пронин. Воспитанник СШОР «Коре» стал бронзовым призером первенства России.

Турнир является отборочным на юниорское первенство мира по тхэквондо в Узбекистане. Принимать международные состязания будет в апреле 2026 года Ташкент. Челябинский спортсмен завоевал право представлять Россию на этих соревнованиях. Занимается он под руководством Артура Комарова, старшими тренерами команды являются Максим Карпов, Александр Энс и Андреас Саломидис.