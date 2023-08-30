Тхэквондисты Челябинской области с побед стартовали на фестивале университетского спорта

На соревнованиях в Екатеринбурге они завоевали четыре медали

В Екатеринбурге стартовал турнир по тхэквондо в рамках Международного фестиваля университетского спорта. В первый день соревнований спортсмены Челябинской области завоевали четыре медали. Победителем турнира стала Екатерина Шорохова. В активе южноуральцев также две серебряные и бронзовая награды, сообщает региональная федерация тхэквондо.

На соревнованиях в Екатеринбурге Челябинскую область представляют студенты УралГУФК. В первый день турнира золотую медаль завоевала Екатерина Шорохова. Она одержала победу в весовой категории до 57 кг. Серебряные медали на счету Михаила Томилова (54 кг) и Полины Архевитиной (67 кг). Наконец, бронзовая награда в активе Всеволода Каминского (80 кг).

Сегодня, 30 августа, будут разыграны еще комплекты наград в состязаниях по тхэквондо. Отметим также, что успешно выступили на турнире по настольному теннису студенты из Магнитогорска. В боксе золотую медаль в копилку Челябинской области принес Эдуард Габитов, у Ланны Маллюгановой серебро.

Международный фестиваль университетского спорта завершится в Екатеринбурге 31 августа. В соревнованиях принимают участие около 4000 спортсменов и 36 стран. Они определяют сильнейших в 14 видах спорта.