Теннисистка Екатерина Александрова впервые вошла в топ‑15 мирового рейтинга

Челябинская спортсменка занимает второе место среди россиянок

Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг WTA-Tour. В нем 15-ю позицию занимает уроженка Челябинска Екатерина Александрова. Спортсменка впервые в карьере поднялась так высоко в мировой табели о рангах. Из российских теннисисток выше нее только Дарья Касаткина, занимающая 11-ю позицию.

В рейтинге WTA* от 1 апреля спортсменка продвинулась на одну позицию вперед, заняв 15-е место. В ее активе 2650 очков. Улучшить рейтинг Александрова смогла благодаря успешному выступлению на престижном турнире в Майами. Там россиянка дошла до полуфинала, в котором уступила будущей чемпионке американке Даниэль Коллинз со счетом 3:6, 2:6. Но до этого Екатерина сенсационно выбила из сетки первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свентек, а потом и пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Лидером рейтинга остается польская теннисистка Ига Свентек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье — американка Коко Гауфф. Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, сохранившая 11-ю позицию.

Топ-20 сильнейших теннисисток мира. Рейтинг от 1 апреля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 835 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8045

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118

7 (9). Мария Саккари (Греция) — 4030

8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995

9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3173...

15 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650;

16 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2550...

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2305...

В скобках — позиция спортсменки по итогам рейтинга от 1 марта 2024 года.

Напомним, что Екатерина Александрова родилась и выросла в Челябинске. Здесь же и начала играть в теннис. Однако в юном возрасте вместе с семьей переехала в Москву, а затем в Прагу, где и началась ее профессиональная карьера в теннисе.



* WTA — Women's Tennis Associations (в переводе с английского — Женская теннисная ассоциация).