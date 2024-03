Челябинская теннисистка Екатерина Александрова выиграла у первой ракетки мира

На турнире в Майами она выбила из борьбы Игу Швентек из Польши

На теннисном супертурнире в Майами (США) с призовым фондом в 9 миллионов долларов сенсацию преподнесла россиянка Екатерина Александрова. Уроженка Челябинска выбила из розыгрыша первую ракетку мира Игу Швентек из Польши, победив в двух сетах — 6:4 и 6:2. В четвертьфинале турнира наша спортсменка сыграет с американкой Джессикой Пегулой, сообщаются результаты на сайте WTA-Tour.

На теннисном турнире в США Екатерина Александрова поймала кураж. Сегодня утром, 26 марта, она одержала победу в Майами над первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши. Причем сделала это убедительно, выиграв в двух сетах со счетом 6:4 и 6:2. Ранее на турнирах WTA-Tour спортсменки трижды играли друг с другом. В первой встрече победа осталась за россиянкой, а затем трижды праздновала успех спортсменка из Польши.

«Я просто старалась выиграть каждое очко, начиная с первого и заканчивая последним. У меня не было никаких ожиданий перед матчем, потому что я знала, что он будет очень сложным. Выиграть у нее, конечно, очень приятно. Не знаю, сюрприз это или нет, но я просто очень много работала на корте. И это принесло свои плоды», — цитирует Екатерину пресс-служба WTA.

Таким образом, до четвертьфинальной стадии женской сетки Майами добралась лишь одна россиянка, а именно Александрова. Год назад она остановилась на этой стадии, уступив будущей чемпионке Петре Квитовой. Следующая соперница Екатерины — Джессика Пегула, пятая ракетка мира.

WTA-Tour. Майами (США). Женщины, четвертьфиналы:

Виктория Азаренко (Беларусь) vs Юлия Путинцева (Казахстан).

Мария Саккари (Греция) vs Елена Рыбакина (Казахстан).

Каролин Гарсия (Франция) vs Даниэль Коллинз (США).

Екатерина Александрова (Россия) vs Джессика Пегула (США).

Супертурнир в Майами завершится 31 марта, призовой фонд соревнований составляет почти 9 миллионов долларов. Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Напомним, что Екатерина Александрова родилась и выросла в Челябинске. Однако в юном возрасте покинула Россию, переехав в Чехию, где под руководством отца и стала профессионально заниматься теннисом.