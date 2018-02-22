/ Бои в клетки, которые посетит Майк Тайсон, покажут на «Онлайн ТВ»

Следить за прямой трансляцией поединков смогут жители Челябинской области.

В ледовой арене «Трактор» 24 февраля соберутся бойцы ММА и боксеры. Они станут участниками боев в клетке. Но не только зрелищного шоу ждут зрители. На мероприятие приедет знаменитый боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, Майк Тайсон. Билеты на бои в клетке разошлись моментально, однако у желающих есть возможность следить за происходящим в режиме онлайн.

Пять часов зрелищного бойцовского шоу, ММА и древний муайтай, клетка как новый для Южного Урала формат проведения международного турнира, пять встреч с участием челябинских спортсменов и двенадцать запланированных поединков и бескомпромиссный бой непобедимого Ивана Штыркова в финале вечера единоборств. Сайт «Первый областной» ведет прямую трансляцию боев. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Трансляция боев в клетке начнется 24 февраля в 17:00. Посмотреть ее смогут только жители Челябинской области.



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