Татьяна Мандолина выиграла чемпионат Европы по бодибилдингу

Челябинка стала сильнейшей в категории «бодифитнес до 163 сантиметров»

Спортсменка из Челябинска Татьяна Мандолина стала победительницей чемпионата Европы по бодибилдингу. Соревнования проходили с 13 по 17 мая в испанской Санта-Сусанне. Как сообщает министерство спорта Челябинской области, представительнице Южного Урала не было равных в двух категориях.

«Татьяна Мандолина стала чемпионкой Европы в категории „бодифитнес до 163 сантиметров“ и абсолютной чемпионкой Европы в категории „бодифитнес мастера“ (возраст превышает 35 лет)», — сообщили представители регионального минспорта.

Всего на состязания было подано 140 заявок от спортсменов из России, что стало абсолютным рекордом за всю историю чемпионатов Европы. Был среди них и еще один представитель Челябинской области — Никита Кузнецов. Он завоевал пятое место в категории «классический бодибилдинг до 180 сантиметров».