В Челябинске выступили лучшие бодибилдеры области

Самые яркие моменты соревнований — в нашем фоторепортаже

В минувшие выходные в Центре международной торговли прошел чемпионат и первенство Челябинской области по бодибилдингу.





Соревнования проводились по нескольким категориям: «фитнес», «фитнес-бикини», «бодибилдинг», «классический бодибилдинг», «бодифитнес», «пляжный бодибилдинг», «фитнес-модель» и другим.





Оценить всю эстетику тел участников можно в нашем фоторепортаже.



