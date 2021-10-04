В Челябинске выступили лучшие бодибилдеры области
Фото: Марина Власова, ИА «Первое областное»
В минувшие выходные в Центре международной торговли прошел чемпионат и первенство Челябинской области по бодибилдингу.
Соревнования проводились по нескольким категориям: «фитнес», «фитнес-бикини», «бодибилдинг», «классический бодибилдинг», «бодифитнес», «пляжный бодибилдинг», «фитнес-модель» и другим.
Оценить всю эстетику тел участников можно в нашем фоторепортаже.
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