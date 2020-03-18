«Свободный лёд» покажет закулисье хоккейного Матча звёзд

Смотрите спецвыпуск программы 23 марта на телеканале ОТВ.

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В Челябинске состоялся традиционный хоккейный Матч звёзд, в котором приняли участие игроки и болельщики «Трактора». «Свободный лёд» побывал за кулисами мероприятия, пообщался с хоккеистами, чтобы показать в мельчайших деталях, как это было.

В спецвыпуске мы покажем не только спортивную, но и околоспортивную составляющую процесса. Вы увидите всё то, что ранее оставалось за кадром: общение игроков с болельщиками, индивидуальная подготовка к матчу в раздевалке, а также эмоции с передовой — интервью со скамейки запасных и многое другое!

«Матч звёзд для хоккейного города — мероприятие особое, это настоящий праздник. Мы решили показать его изнутри, пообщавшись с главными действующими лицами: игроками „Трактора“ и болельщиками, кто прошёл отбор в команду, а также пришёл поддержать участников на трибуны. Мы задавали ваши вопросы и получали ответы. Что из этого получилось — смотрите уже совсем скоро», — рассказал автор проекта Константин Устьянцев.

Не пропустите новый выпуск хоккейного шоу «Свободный лёд», который выйдет на телеканале ОТВ в понедельник 23 марта в 19:45. Запись программы после выхода в эфир можно будет просмотреть на сайте «Первый областной».