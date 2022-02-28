Студенты УралГУФКа заняли второе место на Всероссийской зимней универсиаде в состязаниях по шорт‑треку

Южноуральские спортсмены завоевали шесть медалей различного достоинства

В Челябинске подвели итоги состязаний по шорт-треку в рамках финальных соревнований VII Всероссийской зимней универсиады. Сборная команда УралГУФКа заняла второе место в командном зачете, завоевав шесть медалей различного достоинства, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

Соревнования прошли на базе регионального Центра олимпийской подготовки по шорт-треку в Челябинске. В них приняли участие 6 команд. Южный Урал представили спортсмены из Уральского государственного университета физической культуры. Наиболее ярко выступила Анна Матвеева, завоевавшая две золотые (на дистанциях 1000 и 1500 метров) и одну серебряную (в эстафете) медали. В женской эстафете 3000 м, помимо Матеевой, призерами стали Юлия Береснева, Елизавета Кузнецова и Анастасия Антонова. Отметим, что две медали в личных состязаниях у Юлии Бересневой — серебро на 1000 м и бронза на 500 м.

Третий результат показала и мужская команда УралГУФКа в эстафете на дистанции 5000 м — призерами соревнований стали Александр Овражко, Артемий Дорофеев, Семен Мухин и Артем Ким.

Победителями в командном зачете стали студенты Смоленского государственного университета спорта. Второе место у команды УралГУФКа, замкнули тройку представители СибГУФКа.

Напомним, что финальные старты XII Всероссийской зимней универсиады проводятся по шести видам спорта. Челябинской области доверили провести состязания по трем видам — шорт-треку, керлингу и конькобежному спорту. Завтра, 1 марта, в ледовом дворце «Уральская молния» состоится торжественная церемония открытия соревнований. Начало — в 16:00.