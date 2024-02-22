Софья Колесникова из Златоуста завоевала серебро Кубка России по плаванию

Она показала второй результат на дистанции 800 метров вольным стилем

На проходящем в Калининграде Кубке России по плаванию отличилась спортсменка из Златоуста Софья Колесникова. Южноуральская спортсменка завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Кроме того, она обновила свои личные рекорды в двух видах программы, сообщает региональная Федерация плавания.

Софья Колесникова стартовала в финальном заплыве на 800-метровке вольным стилем. Воспитанница тренера Дарьи Колесниковой (она же мама спортсменки) из златоустовской спортшколы № 8 «Уралочка» показала второй результат на финише — 9.02,29. Победу в этом виде программы одержала Елизавета Козубовская из Омской области.

Кубок России. 1-й этап, Калининград. Женщины, дистанция 800 м (вольный стиль):

1. Елизавета Козубовская (Омская область) — 8.57,34.

2. Софья Колесникова (Челябинская область) — 9.02,29.

3. Анна Чекутова (Калининградская область) — 9.09,83.

Южноуральская спортсменка также установила два личных рекорда, улучшив результаты на 400 м вольным стилем (на 4 секунды) и на 800 метров вольным стилем (на 2 секунды). Прежние достижения на этих дистанциях она установила в 2014 и 2018 годах соответственно.