Стал известен полный состав участников турнира «Битва на Урале — 4» в Челябинске

Зрители увидят 10 поединков, а в главном бою сразятся Тимур Бибилов и Батх Синг из Индии

Определились все участники вечера профессионального бокса «Битва на Урале — 4», который пройдет 28 ноября в Челябинске. Зрители увидят 10 поединков с участием спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кубы и Намибии. В главном бою вечера состоится поединок в супертяжелой весовой категории между россиянином Тимуром Бибиловым и узбеком Сервером Эмурлаевым, сообщает региональная федерация бокса.

«Битва на Урале» в Челябинске станет уже четвертой по счету. Как и на трех предыдущих событиях, широко представлены в турнире местные боксеры. В этот раз на ринг выйдут четыре южноуральских бойца. Среди них Дониер Назаров, Тамерлан Касымов, Андрей Стоцкий и Ахмадшох Махмадшоев. Кроме того, представят местную промоутерскую компанию «УралБоксПромоушен» кубинец Луис Мигель Байона и россиянин Тимур Бибилов.

Полный состав участников «Битвы на Урале — 4» выглядит следующим образом:

1 пара, 79,4 кг (6 раундов).

Жавохир Умматалиев (Узбекистан) vs Рахим Алиев (Азербайджан)

2 пара, 66,7 кг (6 раундов)

Асадхужа Муйдинкхужаев (Узбекистан) vs Айдос Тацаев (Казахстан)

3 пара, 63,5 кг (10 раундов)

Идрис Адалаев (Россия) vs Паулус Амавилья (Намибия)

4 пара, 69,9 кг (6 раундов)

Луис Мигель Байона (Куба) vs Павел Мамонтов (Россия)

5 пара, 66,7 кг (6 раундов)

Дониер Назаров (Россия) vs Роман Степанов (Россия)

6 пара, 66,7 кг (6 раундов)

Тамерлан Касымов (Россия) vs Артем Пугач (Россия)

7 пара, 90,7 кг (6 раундов)

Андрей Стоцкий (Россия) vs Владимир Жигайлов (Россия)

Главный кард

8 пара, 66,7 кг (6 раундов)

Ахмадшох Махмадшоев (Россия) vs Александр Хохлов (Россия)

9 пара, 69,9 кг (8 раундов)

Артем Оганесян (Россия) vs Вадим Лубсанов (Россия)

10 пара, 90,7 кг (10 раундов)

Тимур Бибилов (Россия) vs Сервер Эмурлаев (Узбекистан).

Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе между непобежденным бойцом «УралБоксПромоушен» Тимуром Бибиловым (9-0, из них 8 — нокаутом) из Владикавказа и опытным боксером из Узбекистана Сервером Эмурлаевым (25-5, из них 10 — нокаутом).

Отметим, что на челябинский ринг выйдут еще два титулованных боксера из Узбекистана. Так, Жавохир Умматалиев и Асадхужа Муйдинхуджаев являются действующими чемпионами мира, а второй из них имеет в активе еще и золото Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Вечер бокса «Битва на Урале» состоится 28 ноября в челябинском дворце спорта «Юность». Начало мероприятия — в 19:00. Организаторами события станут промоутерские компании «УралБоксПромоушен» и «СОЮЗ боксинг» при поддержке Федерации бокса Челябинской области и Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 18+