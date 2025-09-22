Боксер Тимур Бибилов выиграл у соперника из Нигерии на турнире «Дерись и побеждай»

Это девятая по счету победа для представителя компании «Урал Бокс Промоушен»

Российский боксер Тимур Бибилов одержал девятую победу на профессиональном ринге. Боксер промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» выиграл поединок у нигерийца Обаро Эрададжае на турнире «Дерись и побеждай» в Москве. Таким образом, он завоевал титул чемпиона промоушена Shamo Boxing, сообщает региональная Федерация бокса.

Соперник у уроженца Владикавказа на турнире в Москве был не из робкого десятка. Обаро Эрададжае имел в своем послужном списке 20 побед на профессиональном ринге (из них 19 — нокаутом) при 1 поражении. 20-летний Тимур Бибилов провел накануне боя 8 поединков, во всех одержал победу.

Поединок получился непростым для обоих спортсменов и длился все 10 раундов. Судьи отдали предпочтение россиянину, который одержал свою девятую победу на профессиональном ринге.

В рамках вечера бокса «Дерись и побеждай» в Москве провел поединок и челябинец Ахмадшох Махмадшоев. Он по очкам единогласным решением судей взял верх над москвичом Максимом Азимовым.