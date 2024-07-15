Спортсмены Аргаяшского района выиграли областные сельские игры «Золотой колос»

Финальные старты соревнований прошли в поселке Увельском

В поселке Увельском завершились 46‑е областные сельские спортивные игры «Золотой колос». Победителями соревнований в командном зачете стали атлеты из Аргаяшского района. Второе и третье места заняли представители Красноармейского и Увельского районов. В финальных стартах прошли состязания по 11 видам спорта, в них выступили более 500 атлетов, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

В общей сложности летние областные спортивные игры «Золотой колос» собрали более 2000 спортсменов из 22 муниципальных районов Челябинской области. Они состязались за награды в 19 видах спорта. Финальные старты по 11 дисциплинам принял у себя поселок Увельский. Здесь атлетам предстояло выявить сильнейших в следующих видах спорта: стрельба, гиревой спорт, волейбол среди женщин, городошный спорт, мини-футбол среди женских команд, легкая атлетика, футбол среди мужчин, армрестлинг, самбо и перетягивание каната.

В первый день соревнований, 12 июля, прошли состязания по стрельбе из пневматической винтовки среди глав муниципальных образований. Здесь победу одержал глава Красноармейского района Сергей Сергеев. Второй результат показал Сергей Рослов (Увельский район), замкнул тройку призеров Игорь Ишимов (Аргаяшский район).

Также в этот день состоялась торжественная церемония открытия, которую посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона пожелал участникам соревнований успехов и заверил, что на Южном Урале продолжат укреплять спортивную инфраструктуру, создавать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом у жителей региона.

Сегодня, 15 июля, организаторы «Золотого колоса — 2024» подвели итоги командного зачета. Тройка призеров выглядит следующим образом:

1. Аргаяшский район.

2. Красноармейский район.

3. Увельский район.

В следующем году аналогичные соревнования пройдут в Кусинском районе. По традиции в финале спортивных игр «Золотой колос» выступят представители 22 муниципальных районов Челябинской области.