В Челябинской области стартовали финальные игры «Золотой колос»

Сельские соревнования пройдут в Увелке с 12 по 14 июля

В Увельском районе на стадионе «Олимпийский» дан старт 46-м областным сельским спортивным играм «Золотой колос». Их открыл губернатор Алексей Текслер, сообщает корреспондент информагентства.

«Рад всех видеть на этих замечательных сельских соревнованиях. Здесь царит яркая и праздничная атмосфера. И мы обязательно будем продолжать эту традицию — собирать вместе самые спортивные сельские команды. А еще продолжать укреплять в регионе спортивную инфраструктуру, создавать комфортные условия для занятий спортом в сельских районах нашей области. В здоровом теле — здоровый дух. Спорт важен для каждого из нас», — приветствовал участников и гостей соревнований Алексей Текслер.

В программу игр-2024 были включены состязания по 19 видам спорта. В них принимают участие команды из 22 сельских районов области. Они завершатся 14 июля.



В играх примут участие более двух тысяч спортсменов. Первые сельские соревнования прошли в селе Еткуль в 1960 году. С тех пор летние соревнования стали хорошей традицией южноуральских селян.