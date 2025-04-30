Кусинский район проведет финальные старты сельских игр «Золотой колос»

На Южном Урале областные соревнования пройдут с 5 по 17 августа

В Челябинской области начали подготовку к проведению 47‑х областных летних спортивных игр «Золотой колос». В этом году финальные старты примет с 15 по 17 августа Кусинский район. Накануне оргкомитет соревнований провел первое семинар-совещание, на котором обсудил подготовку к проведению соревнований, а также затронул актуальные вопросы в развитии сельского спорта в регионе, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

В совещании приняли участие руководители органов управления физической культурой и спортом сельских муниципальных районов Челябинской области. Мероприятие прошло в администрации Кусинского муниципального района.

Двухдневная программа семинара была направлена на обсуждение актуальных вопросов развития сельского спорта в сельских территориях региона, обмен опытом между муниципальными районами и подготовку к проведению 47‑х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос». Участники посетили места проведения финальных соревнований по видам спорта, а также осмотрели гостиничные номера, где будут проживать спортсмены и гости сельских игр.

Напомним, что в прошлом году финальные старты «Золотого колоса — 2024» принимал Увельский район. Победу в командном зачете одержали представители Аргаяшского района. В тройке призеров также оказались спортсмены Красноармейского и Увельского районов, занявшие соответственно второе и третье места.