Спортсменка из Челябинска завоевала серебро чемпионата мира по гиревому спорту

На соревнованиях в Будапеште Оксана Степанова выполнила 181 рывок гири весом 24 кг

В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира по гиревому спорту, в котором выступили более 450 спортсменов из 32 стран. В составе сборной России серебряным призером соревнований стала челябинская спортсменка Оксана Степанова, сообщает региональная Федерация гиревого спорта.

Месяцем ранее Оксана Степанова в напряженной борьбе сумела завоевать золото чемпионата России. На соревнованиях, проходивших в Алуште, челябинская спортсменка совершила 187 подъемов 24-килограммовой гири за 10 минут. В этот раз в Будапеште результат получился скромнее — 181 подъем. Победительница соревнований Алина Васькина из Смоленска показала итоговый результат — 184 подъема.

Напомним, что Оксана Степанова уже становилась призером чемпионатов мира. В 2013 году ей удалось завоевать золото турнира.