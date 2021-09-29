Челябинская спортсменка выступит на чемпионате мира по гиревому спорту

Оксана Степанова выиграла отборочные соревнования на Кубке России

На завершившемся в Алуште Кубке России по гиревому спорту очередную победу одержала Оксана Степанова. Челябинская спортсменка подтвердила звание чемпионки страны в весовой категории до 63 кг и завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет 21—24 октября в Будапеште (Венгрия).

Состязания в Алуште стали заключительным этапом отбора для формирования национальной команды для участия в чемпионате мира. Именно поэтому в турнире соревновались сильнейшие гиревики страны — 214 спортсменов из 30 регионов.

Челябинская область делегировала на Кубок России пять атлетов. В Алуште выступили: Александр Волошин, Семен Селиверстов, Вячеслав Плотников, Максим Ерин и Оксана Степанова. В состязаниях среди мужчин наши земляки выступили неплохо, но этого оказалось недостаточно для попадания на пьедестал. Зато подтвердила звание сильнейшей в России Оксана Степанова.

На июньском чемпионате России челябинской спортсменке удалось одержать победу на последних секундах, показав свой лучший результат — 194 подъема. В этот раз победа также досталась ей в борьбе — серьезную конкуренцию навязала мастер спорта международного класса из Калуги Наталья Барбакова.

«По ходу выступления к 7-й минуте она опережала меня на 3 подъема. Я уже подумала, что вряд ли смогу ее догнать. Подумала, что нужно постараться оставить сил на концовку, а там как получится. Но хотелось, конечно, победить и подтвердить звание чемпионки страны. В итоге удалось-таки ее обойти на последних секундах», — рассказала Оксана Степанова корреспонденту ИА «Первое областное».

По словам спортсменки, выступать пришлось в непростых условиях. В Алуште была сильная влажность, гиря становилась мокрой и скользкой. Это отразилось на результатах участников соревнований.

«Целенаправленной подготовки к Кубку России у меня не было. Дело в том, что уже через месяц в Будапеште состоится чемпионат мира. Нужно выходить на пик формы к этим стартам. Тем не менее 187 подъемов — вполне неплохой результат, хоть и не суперский», — добавила Степанова.

Чемпионат мира по гиревому спорту пройдет с 21 по 24 октября в Будапеште (Венгрия). Оксана Степанова уже выступала в подобных соревнованиях, завоевав титул чемпионки мира в 2013 году.