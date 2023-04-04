Спортсменка из Челябинска завоевала бронзу первенства России по борьбе

Диана Аминова стала призером в весовой категории до 50 кг

15-летняя спортсменка из Челябинска Диана Аминова стала бронзовым призером первенства России по вольной борьбе, прошедшего в Смоленске. Воспитанница СШОР-8 завоевала медаль среди девушек до 15 лет в весовой категории до 50 кг, сообщает Федерация спортивной борьбы Челябинской области.

На соревнованиях в Смоленске выступили сильнейшие спортсмены страны в возрасте до 15 лет. В общей сложности на первенство России заявились более 300 участников из 40 регионов.

В весовой категории до 50 кг успешно выступила представляющая челябинскую СШОР № 10 по спортивной борьбе Диана Аминова. Подопечная тренеров Дениса Злобина и Сергея Яркина завоевала бронзовую медаль. Победу здесь одержала Алина Бароева из Республики Северная Осетия-Алания, серебро у Валерии Косточаковой из Хакасии.