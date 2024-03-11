Челябинка Диана Аминова завоевала бронзу на первенстве России по вольной борьбе

Она стала призером среди девушек до 16 лет в весовой категории до 54 кг

На завершившемся первенстве России по вольной борьбе призером соревнований стала челябинка Диана Аминова. Она завоевала бронзовую медаль среди девушек до 16 лет в весовой категории до 54 кг. На соревнованиях выступили 317 спортсменок из 50 регионов страны, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Первенство России по вольной борьбе стало основным стартом для сильнейших девушек в возрасте до 16 лет. Соревнования собрали 317 спортсменок из 50 регионов. Достойно выступила на турнире воспитанница челябинской спортшколы № 10 Диана Аминова. Она стала призером в весовой категории до 54 килограммов.

Челябинская спортсменка успешно справилась с соперницами в первых раундах турнира, дошла до полуфинала, где в равном поединке уступила Саяне Санжитовой из Иркутской области. Сибирячка, к слову, завоюет титул победительницы соревнований. Диана Аминова занимается под руководством тренера Дениса Сергеевича Злобина.