Спортсменка из Челябинска выиграла первенство Европы по легкой атлетике

Юлия Халилова завоевала золото в спортивной ходьбе на 10 км

На проходящем в Таллине первенстве Европы по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет отличилась спортсменка из Челябинска Юлия Халилова. В составе сборной России она выиграла состязания по спортивной ходьбе на 10 км, сообщает Федерация легкой атлетики Челябинской области.

Сборная России заявила на соревнования 24 спортсмена, которые имеют нейтральный статус, полученный от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). В состав команды вошли и три южноуральских спортсмена — Юлия Халилова, Екатерина Петрова и Дмитрий Грамачков.

В первый соревновательный день состоялись состязания по спортивной ходьбе на 10 км среди юниорок. В них Юлия Халилова стала сильнейшей, показав лучший официальный результат сезона. Она преодолела дистанцию за 46 минут 14,21 секунды, опередив на 9,5 секунды серебряного призера Элишку Мартинкову из Чехии. Третьей финишировала спортсменка из Франции, которой 11 секунд уступила еще одна челябинская спортсменка Екатерина Петрова.

«Я безумно рада, это моя пока самая важная победа в карьере. Изначально надеялась быть в тройке призеров. И по ходу дистанции, когда меня стала обгонять чешка, появился страх, что может что-то не получиться. Но потом услышала громкий крик тренера: „Мне нужна победа!“ Этот призыв окрылил, придал сил. И усталости как не бывало — на финише чуть не летела», — сообщила Юлия Халилова в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Юлия Халилова свои первые шаги в легкой атлетике начинала делать в Троицке у тренера Юлии Андриановой. В 2016 году спортсменка переехала в Челябинск, где стала заниматься в интернате спортивного профиля у заслуженного тренера России Елены Сайко в спортивной школе им. Л. Мосеева. В этом году спортсменка получила нейтральный статус и таким образом смогла принимать участие в международных соревнованиях.

Завтра, 17 июля, на старт первенства Европы среди юниоров выйдет еще один южноуральский легкоатлет — Дмитрий Грамачков. Впереди сильнейших легкоатлетов ждет первенство мира по спортивной ходьбе, которое пройдет 18—20 августа в Кении.