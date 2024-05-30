Челябинка Елена Шах заняла пятое место на чемпионате мира по легкой атлетике

Она показала свой лучший результат сезона в метании диска в состязаниях среди слепых

Незрячая спортсменка из Челябинской области Елена Шах достойно выступила на чемпионате мира по легкой атлетике среди слепых. Она заняла пятое место в метании диска с результатом 34,21 метра, показав свой личный рекорд сезона. Аналогичную позицию южноуральская спортсменка заняла в состязаниях по толканию ядра, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания прошли в японском городе Кобе и собрали сильнейших незрячих спортсменов мира. Уже само участие в таких состязаниях — большое событие для любого атлета. Челябинка Елена Шах заслужила поездку на чемпионат мира после того, как успешно прошла отбор на международных состязаниях, выполнив необходимый норматив.

Она выступила в двух видах программы — в толкании ядра и в метании диска. Но ставку делала на состязания дискоболов, сосредоточив максимум усилий на этой дисциплине. И в обоих случаях заняла 5‑е место, расположившись в группе лидеров. Причем в каждом виде Елена Шах установила свои лучшие результаты в сезоне. Хотя подготовка к самим стартам у нее получилась скомканной.

«В начале сезона на Гран-при в Дубае у меня случилась беда с глазами — началось сильное внутреннее воспаление. Вернувшись на родину, потом пролежала три недели в больнице. А еще в связи с реконструкцией стадиона Елесиной осталась без тренировочной практики. Сложно было готовиться к чемпионату мира в таких условиях», — рассказала Елена Шах корреспонденту ИА «Первое областное».

Чемпионат мира по легкой атлетике среди слепых. Женщины, метание диска

1. Сю Энхий (Китай) — 40,24 м.

2. Чжань Лянминь (Китай) — 38,62 м.

3. Изабела Кампос (Бразилия) — 36,84 м.

4. Оксана Добровольская (Литва) — 34,23 м.

5. Елена Шах (Россия) — 34,21 м.

6. Мария Муньос (Колумбия) — 33,17 м.

Впереди южноуральскую спортсменку ждут учебно-тренировочные сборы в Кисловодске, Уфе и Новогорске. Вместе с российской командой она будет усиленно готовиться к участию в Паралимпийских играх — 2024 в Париже. И отправится на главные старты четырехлетия, если в дело не вмешаются политические моменты. Там она планирует побороться за место в тройке призеров.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди слепых. Женщины, толкание ядра

1. Софья Бурханова (Узбекистан) — 13,05 м.

2. Чжао Юпинь (Китай) — 12,71 м.

3. Сю Энхий (Китай) — 11,00 м.

4. Серап Демиркапу (Турция) — 10,94 м.

5. Елена Шах (Россия) — 10,53 м.

6. Изабела Кампос (Бразилия) — 10,12 м.

Напомним, что в мае этого года Елена Шах успешно выступила на международных соревнованиях Гран-при в Марокко. Челябинская спортсменка стала серебряным призером, метнув диск на 32,98 метра.