/ Челябинского бойца, погибшего на Великой Отечественной войне, захоронят в Челябинске

Останки южноуральца обнаружили в Новгородской области.

Останки челябинского бойца, которые обнаружили поисковики, перевезут из Новгородской области. Решается вопрос о том, чтобы захоронить его в южноуральской столице.

Нам сообщили, что обнаружены останки погибшего солдата Егора Осиповича Селянина, который родом из Челябинска. Удалось найти его родственников, которые живут здесь же, решаем вопрос о том, чтобы организовать захоронение. — пояснила сайту «Первый областной» начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска Наталья Суркова.



Останки обнаружили члены военно-исторического клуба «Дивизион». Сейчас они снова отправились на поисковые работы.

