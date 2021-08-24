Сегодня в Токио состоится церемония открытия Паралимпийских игр

В составе команды Олимпийского комитета России в соревнованиях выступят пять южноуральских спортсменов

Летние XVI Паралимпийские игры — 2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В столице Японии будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Российские спортсмены выступят в 19 видах спорта. В составе нашей команды представлены пять южноуральских спортсменов, каждый из которых способен завоевать медаль. ИА «Первое областное» анонсирует главные старты для спортсменов с ограниченными возможностями и представляет наших земляков.

И снова без флага и гимна

Российские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио не смогут выступать под национальным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Россияне будут выступать под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР. В их честь не сможет звучать государственный гимн, вместо него будет использоваться вступление к Концерту № 1 Петра Чайковского.

Как ни странно, но нашей команде этому можно радоваться. Предыдущие Игры-2016 в Рио-де-Жанейро наши атлеты вовсе вынуждены были пропустить: Международный паралимпийский комитет на основе докладов WADA отстранил российскую команду от участия в соревнованиях.

В окончательный состав команды России для участия в Паралимпиаде-2020 вошел 241 спортсмен (129 мужчин и 112 женщин) из 50 регионов страны. Наши атлеты будут бороться за медали в 19 видах спорта.

Соревнования пройдут в связи с пандемийными ограничениями при пустых трибунах. В том числе и официальная церемония открытия соревнований, которая начнется сегодня на национальном стадионе в 16:00 по челябинскому времени. Ее в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч-ТВ». Знаменосцами нашей команды станут шестикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная победительница Паралимпийских игр в беге на 1500 м Елена Паутова.

Россия: претендент на место в десятке сильнейших

Впервые наша сборная выступила на Паралимпийских играх в 1988 году в Сеуле. Тогда команда СССР завоевала 56 медалей, заняв 12-е место в общем медальном зачете. И на всех следующих Играх выступала ровно и стабильно, как правило входя в десятку сильнейших в общем зачете.

В 1992 году в Барселоне выступила уже объединенная команда стран СНГ. Результат — 8-е место в командном зачете и 45 медалей различного достоинства. Здорово выступили легкоатлеты, на долю которых пришлось аж 28 наград.

Неудачно выступила российская команда на Играх-1996 в Атланте (США): 27 завоеванных медалей и 16-е место в общем зачете. Немногим лучше и в Сиднее-2000: 14-е место и 35 наград. Зато в новом веке произошел качественный скачок вверх. В Афинах-2014 наши соотечественники завоевали 41 медаль, что позволило занять 11-е место, а четыре года спустя в Пекине и вовсе вошли в топ-10: 8-е место и 73 медали.

Наконец, в Лондоне-2012 российская паралимпийская сборная показала лучший результат в своей истории. В столицу Великобритании отправилось 182 наших атлета, которые завоевали 102 (!) медали. По этому показателю сборная России уступила лишь команде Китая, заняв в итоге второе место в командном зачете.

Остается только догадываться, как мощно и успешно могли бы выступить российские паралимпийцы на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако их туда не пустили. Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить нашу команду от участия в соревнованиях, приняв во внимание рекомендации WADA.

В Токио наша команда будет одной из самых многочисленных и должна претендовать как минимум на попадание в топ-5 в медальном зачете, а при благоприятных раскладах побороться за тройку сильнейших.

Наши в Токио: три легкоатлета и два пловца

На летних Паралимпийских играх в Токио Челябинскую область представят: Анна Сапожникова (спорт ПОДА, легкая атлетика), Дмитрий Черняев (спорт ПОДА, плавание), Валерия Шабалина (спорт ЛИН, плавание), Александр Ширин (спорт слепых, легкая атлетика), Елена Шах (спорт слепых, легкая атлетика) и резерв — Сергей Шаталов (спорт ПОДА, плавание).

«Мы, безусловно, горячо поддерживаем наших спортсменов. Все атлеты неоднократно доказывали, что они достойны самых высоких мест. Верим и надеемся, что южноуральские параспортсмены вернутся с медалями», — рассказал министр физической культуры и спорта Максим Соколов.

Также в паралимпийскую делегацию Российской Федерации включены два тренера из Челябинской области. Михаил Уранов будет курировать команду по спорту лиц с поражением ОДА, а Татьяна Новикова поедет в Токио для тренировки сборной по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.

«Изначально на участие в Играх претендовало 12 наших спортсменов и 4 тренера. Но на определенных этапах не все смогли закрепиться в составе сборной страны или выполнить условия олимпийского отбора. Конечно, при определенных раскладах и в Токио могли отправиться и больше спортсменов, но не сложилось: не всем удалось выполнить необходимые условия для попадания в паралимпийскую сборную. Тем не менее все наши пять спортсменов в Японии реально претендуют на медали и способны побороться за высокие места», — отметил директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов в интервью корреспонденту ИА «Первое областное».

Расписание выступлений южноуральцев на Играх-2020:

Анна Сапожникова — 29 августа (прыжки в длину), 1 сентября (100 метров полуфинал), 2 сентября (100 метров финал);

Дмитрий Черняев — 25 августа (200 метров вольный стиль), 27 августа (50 метров баттерфляй), 29 августа (100 метров брасс), 30 августа (50 метров на спине);

Валерия Шабалина — 25 августа (100 метров баттерфляй), 27 августа (200 метров вольный стиль), 28 августа (смешанная эстафета 4×100), 29 августа (100 метров брасс), 31 августа (комплекс), 2 сентября (100 метров на спине);

Александр Ширин — 1 сентября (400 метров полуфинал), 2 сентября (400 метров финал);

Елена Шах — 31 августа (метание диска).