Челябинские тайбоксеры начали подготовку к турниру «Адреналин»

Хаял Джаниев, Дмитрий Ковтун и Тахмасиб Керимов выйдут на ринг ДС «Юность» 24 ноября

Сильнейшие южноуральские тайбоксеры приступили к решающему этапу подготовки для участия в международном турнире «Адреналин», который пройдет 24 ноября в челябинском ДС «Юность». На базе одного из спортклубов города Хаял Джаниев, Дмитрий Ковтун и Тахмасиб Керимов набирают физическую форму и усиленно работают над ударной техникой. Тренировку спортсменов посетил корреспондент ИА «Первое областное».

Ребята занимаются под руководством Рояла Джаниева – старшего брата звезды российского и мирового тайского бокса Хаяла. Джаниев-младший, кстати, вернулся в Челябинск после учебно-тренировочных сборов, которые проходили в Азербайджане. Там Хаял работал над борцовской техникой и элементами грэпплинга, которые нужно подтянуть для участия в профессиональных турнирах.

«Я с нетерпением жду выхода на ринг. И очень обрадовался, когда узнал, что в Челябинске планируют провести крутой турнир по муай-тай. Это мой родной город, здесь я состоялся как спортсмен. Поэтому ни секунды не раздумывал, когда мне поступило предложение выступить на турнире „Адреналин“», — рассказал автору строк Хаял Джаниев.

На тренировке вместе с ним занимались и другие известные челябинские тайбоксеры. Тахмасиб Керимов и Дмитрий Ковтун ранее становились победителями и призерами чемпионатов России по тайскому боксу среди любителей. Успешно зарекомендовали они себя и на профессиональном ринге. Так, каждый из них имеет в своем активе несколько побед на турнирах «Адреналин», а также фестивале единоборств «За Россию!», прошедшем в ДС «Юность» в 2015 году.





Напомним, что Хаял Джаниев является одним из самых титулованных российских тайбоксеров, чемпионом Европы и мира. На турнире «Адреналин»-2023 в Челябинске он сразится за титул чемпиона мира по муай-тай по версии WMC. Его соперником станет чемпион Азии среди профи Моджтаба Таравати из Ирана.

Всего на международном турнире по тайскому боксу «Адреналин» в Челябинске состоятся восемь поединков. Вечер профессионального муай-тай пройдет 24 ноября во дворце спорта «Юность». Организаторами выступают Федерация тайского бокса Челябинской области и Фонд поддержки спорта.

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