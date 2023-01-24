Сильнейшие сноубордисты России выступили на этапе Кубка страны в дисциплине слоуп-стайл

Победы в соревнованиях одержали Есения Степанова (Москва) и Никита Абросимов (Мурманск)

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» подвели итоги этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл. Победителями соревнований стали Есения Степанова из Москвы и Никита Абросимов из Мурманска. Единственная представительница Челябинской области Дарья Тихонова заняла четвертое место, сообщает региональная федерация сноуборда.

На старт соревнований вышли 43 мужчины и 24 женщины. Они разыграли два комплекта наград в дисциплине слоуп-стайл. Челябинскую область представляла одна спортсменка. К сожалению, завоевать медали ей не удалось — Дарья Тихонова смогла пробиться в финал соревнований, но в первом случае заняла 7-е место, а на следующий день улучшила свою позицию, став 4-й.

Победительницей в первый стартовый день стала Есения Степанова из Москвы, во второй день спортсменка завоевала серебро.

«Довольна своими результатами, могла бы и два золота завоевать. Мне нравится в „Солнечной долине“, ежегодно сюда приезжаем с радостью с партнерами по команде. После этапа Кубка России решили остаться и потренироваться здесь. Будем готовиться к Кубку и чемпионату страны», — сообщила спортсменка.

Отметим, что в аналогичной дисциплине у мужчин две уверенные победы одержал Никита Абросимов из Мурманской области.

ГЛК «Солнечная долина» в текущем сезоне уже принимал крупные всероссийские старты в различных дисциплинах сноуборда и фристайла. Главным спортивным стартом года на территории курорта станет проведение Кубка Евразии по ски-кроссу. Эти соревнования состоятся в марте этого года.