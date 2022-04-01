В Миассе прошел чемпионат России по акробатическим дисциплинам сноуборда. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов. Южноуральский сноубордист Илья Баскаков стал абсолютным чемпионом двух дисциплинах: слоуп-стайл и биг-эйр, сообщает региональный Минспорт.

Среди спортсменов сборной Челябинской области, были воспитанники Вячеслава Зиновьева и Юлии Полозковой. Сноубордист спортивной школы «Райдер» Илья Баскаков завоевал две золотые медали двух дисциплинах: слоуп-стайл и биг-эйр.

«Это тот случай, когда результат соответствует вложенным усилиям родителей, тренеров, школы, спонсоров и титаническому труду самого спортсмена, его усердию, стойкости и характеру», — рассказал тренер Вячеслав Зиновьев.
Среди девушек Челябинскую область представляла Дарья Тихонова. Из-за травмы Дарья не смогла побороться за медали соревнований, но это не помешало ей достойно выступить и добраться до 6 места в слоуп-стайле и 12 в биг-эйре.

Напомним, что южноуральский горнолыжник стал бронзовым призером первенства России. Медаль завоевал спортсмен из Миасса Семен Челмакин.