Сергей Телегин продлил контракт с хоккейным клубом «Трактор»

Защитник подписал соглашение с «черно-белыми» до конца сезона-2023/2024

Сергей Телегин продлил контракт с «Трактором», сообщили в хоккейном клубе. Для хоккеиста текущий сезон является вторым в составе «черно-белых». На данный момент в его активе 89 матчей в КХЛ, 16 (4+12) очков и показатель полезности «+23».

В этом сезоне 21-летний защитник был впервые вызван в национальную сборную России и принял участие в Кубке Карьяла, где отдал одну голевую передачу. В декабре Телегин получил приглашение на Кубок Первого канала и сейчас находится в расположении команды.

«Сергей Телегин в свой 21 год уже стал одним из лидеров „Трактора“, неоднократно получал вызов в сборную России и, безусловно, продолжит прогрессировать. Телегин — надежный защитник, который неплохо сбалансировал пару с Ником Бэйленом, фактически развязав ему руки при игре в нападении. Мы рады, что Сергей так же ассоциирует свое будущее с „Трактором“ и готов добиваться с нашим клубом максимальных результатов», — сообщил генеральный директор клуба Иван Савин.

Сергей Телегин — молодой защитник, начинавший свою карьеру в Челябинске. Сезон-2019/2020 провел в ВХЛ, выступая за «Югру». В этом же году в составе молодежной сборной России участвовал в Суперсерии против Канады.

Напомним, известный челябинский хоккеист Антон Глинкин, который большую часть карьеры выступал за «Трактор», объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил сам форвард на своей странице в «Инстаграме», добавив, что планирует публиковать контент в соцсетях, связанных со спортом.



Накануне сборная России по хоккею на Кубке Первого канала провела свой первый матч, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура. В состав национальной команды вошли хоккеисты «Трактора» Владимир Ткачев, Сергей Телегин и игроки «Металлурга» Артем Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Кубок Первого канала проходит в Москве на «ЦСКА-Арене» с 15 по 19 декабря.

