Сегодня, 15 декабря, сборная России по хоккею на Кубке Первого канала проведет свой первый матч, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура. В состав национальной команды вошли хоккеисты «Трактора» Владимир Ткачев, Сергей Телегин и игроки «Металлурга» Артем Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене» с 15 по 19 декабря. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. В прошлом году наша команда выиграла все матчи турнира и завоевала первое место.
На первом этапе Евротура сборная России выиграла один матч из трех. На турнире в Финляндии наша команда обыграла соперников из Чехии (5:2), но уступила сборной Швеции (2:4) и Финляндии (0:3).
15 декабря сборная России сыграет с Канадой, 16 декабря — со Швецией (оба матча стартуют в 18:30 мск), 18 декабря — с Чехией, 19 декабря — с Финляндией (начало этих игр запланировано на 15:30 мск).
Напомним, что в состав сборной Швеции вошли защитники «Трактора» и «Металлурга» Линус Хультстрём и Лоуренс Пилут. Также хоккеисты «Металлурга» Джош Карри и Филипп Майе выступят за сборную Канады. А лидеры «Трактора» Роман Вилл, Лукаш Седлак и Томаш Гика выступят за команду Чехии.
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