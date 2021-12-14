Известный челябинский хоккеист Антон Глинкин, который большую часть карьеры выступал за «Трактор», объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил сам форвард на своей странице в инстаграм, добавив, что планирует публиковать контент в соцсетях, связанных со спортом.
Антон Глинкин — воспитанник челябинской школы хоккея. Большую часть своей карьеры он играл в родном городе. После выпуска из школы Глинкин выступал за фарм-клуб «Трактора», один сезон в «Мечеле» в звене с Егором Рожковым и Александром Караульщиком. После окончания сезона 2006/07 главный тренер «Мечела» Евгений Зиновьев сказал Антону, что звонили из «Трактора». Глинкина пригласили на сборы, и так он оказался в «черно-белой» команде мастеров.
«В скором времени на моей странице будет новый контент, и я очень надеюсь, что он будет вам полезен и интересен, а особенно тем, кто имеет отношение к профессиональному спорту. Поэтому сегодня я хотел бы провести некую черту и поблагодарить всех тех, кто был со мной на протяжении моей хоккейной карьеры, к тому же я официально не объявлял о завершении и часто сталкиваюсь с вопросом, куда я пропал», — рассказал Антон Глинкин на своей страницы в Инстаграмм.
Первый свой матч за «Трактор» Антон Глинкин провел 5 октября 2007 года, последний — 18 февраля 2016 года. В этот девятилетний отрезок уместились 501 игра, Кубок Континента и «бронза» КХЛ сезона 2011/2012, «серебро» КХЛ сезона 2012/2013. Перед сезоном 2016/2017 Антон Глинкин перешел в «Ак Барс», где стал обладателем Кубка Гагарина.
Свой последний матч за «Ак Барс» Глинкин провел 5 апреля 2018 года — соперником казанцев был «Трактор». Для челябинцев этот матч стал последним в плей-офф, а Глинкин записал на свой счет результативную передачу. 22 апреля Глинкин вместе с «Ак Барсом» выиграл Кубок Гагарина. В межсезонье-2018 Глинкин вернулся в родной «Трактор».
«Спасибо огромное всей хоккейной семье, начиная от руководителей и заканчивая персоналом. Всем, с кем мне довелось работать: тренеры, врачи, массажисты, сервисмены, рабочие офисов. Отдельная благодарность ребятам, с которыми играли вместе и друг против друга. Для меня это был огромный опыт, который я постараюсь применить в будущем во благо подрастающих и действующих спортсменов. Конечно же, большое спасибо болельщикам, которые переживали и поддерживали меня и команды, в которых я играл», — поделился Антон Глинкин.
Последний сезон в КХЛ (2020-2021) Антон Глинкин провел за «Куньлунь Ред Стар». Он сыграл две игры в чемпионате, отметившись одним набранным очком.
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