Сергей Ковалев и Сауль Альварес готовятся провести бой

В Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция боксеров.

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18 сентября в Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция, приуроченная к боксерскому поединку между челябинцем Сергеем «Крашером» Ковалевым и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Сергей является чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе, Альварес же — чемпион мира в трех весовых категориях. В этот же день состоялась и «дуэль взглядов».

Можно сказать, что эта встреча была дружелюбная. Оба боксера по ходу пресс-конференции рассказали, что предстоящий поединок станет одним из главных и сложных в карьере. Ковалев отметил, что для него это будет большая проверка, ведь он считает «Канело» одним из лучших боксеров мира на данный момент.

Сам Сауль Альварес рассказал, что для него честь выйти на ринг против такого боксера, как Ковалев. Но и разница в физических данных будет играть большую роль. Ведь он легче челябинца на три килограмма и ниже на 10 сантиметров.

Также, Сергей Ковалев в своем Instagram-аккаунте выложил несколько совместных снимков.

«В 2012 году я и представить не мог, что наши пути когда-то пересекутся. И уж тем более, что будет бой между нами», — написал Ковалев.

Напомним, сам поединок состоится 2 ноября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Ожидается, что почти 17-тысячный зал будет заполнен полностью.