/ Сергей Ковалев определился с будущим соперником

«Крашер» в Нью-Йорке встретится с выступающим за Германию Игорем Михалкиным.

На этой неделе стал известен следующий соперник челябинского боксера Сергея Ковалева. Им должен стать его соотечественник — россиянин, представляющий сейчас Германию, Игорь Михалкин. Предполагается, что их поединок пройдет в Нью-Йорке 3 марта. Соперник «Крашера» является левшой и имеет 11-й номер классификации полутяжеловесов BoxRec, в бою с челябинцем он будет аутсайдером. Ковалев в данном рейтинге второй.



О том, что очередным соперником Сергея Ковалева будет Игорь Михалкин, сообщил ряд изданий, включая американский телеканал ESPN, ссылающийся на «многочисленные источники». ESPN утверждает, что контракт находится «в стадии финализации», а его заключение состоится в ближайшее время. Глава промоутерской компании Main Events, работающей с Ковалевым, Кэти Дува отказалась комментировать информацию, подтвердив лишь, что матч с участием российского боксера будет центральным в программе крупного шоу, которое состоится 3 марта в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Но ресурс BoxRec, крупнейшая база данных в профессиональном боксе, уже включил бой Ковалева с Михалкиным в свой календарь. — сообщает «Коммерсантъ».



Известно, что изначально команда «Крашера» планировала поединок с кубинцем Салливаном Баррерой, однако тот выбрал встречу с обладателем титула чемпиона WBA Дмитрием Биволом.



Напомним, в заключительной на данный момент встрече челябинский боксер Сергей Ковалев победил украинского спортсмена Вячеслава Шабранского в весовой категории до 79,4 килограмм. Этот бой позволил «Крашеру» вернуть себе титул чемпиона мира по версии WBO. Встреча прошла в Нью-Йорке, по южноуральскому времени она завершилась в 10 часов утра. По решению судей, спортсмен получил пояс чемпиона до окончания второго раунда техническим нокаутом.