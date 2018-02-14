/ Боксера Сергея Ковалева признали «Возвращением года»

Южноуральский спортсмен Мурат Гассиев отмечен двумя статуэтками.

Национальную премию «Звезда бокса» вручили двум южноуральским спортсменам. Профессиональные достижения Сергея Ковалева и Мурата Гассиева отмечены на высшем уровне. Чемпион мира WBO в полутяжелом весе признан лучшим в номинации «Возвращение года».

Спортсмен челябинской компании «Урал Бокс Промоушен» Мурат Гассиев получил две престижные награды. Подопечный промоутера Евгения Вайнштейна выиграл в номинациях «Боксер года» и «Лучший нокаут». Студент УралГУФК, являющийся чемпионом мира IBF и WBA Super в первом тяжелом весе, совсем недавно прогремел на всю страну, одержав яркую победу над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале всемирной боксерской суперсерии на ринге в Сочи. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, что еще одна награда досталась президенту компании «Урал Бокс Промоушен» Евгению Вайнштейну. Промоутер Гассиева получил диплом за воспитание чемпиона мира, любовь и верность боксу.

