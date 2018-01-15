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/ «Вы что несете, демоны?» Сергея Ковалева раскритиковали за публикацию социального ролика

«Вы что несете, демоны?» Сергея Ковалева раскритиковали за публикацию социального ролика

«Крашер» ответил на замечания недовольных.
сегодня в 11:07
  |  Спорт

Южноуралец Сергей Ковалев в очередной раз привлек внимание подписчиков неоднозначной публикацией в социальных сетях. На этот раз «камнем преткновения» стал социальный ролик под названием «Люби», участниками которого стали представители военных служб братского государства. Спустя непродолжительное время после публикации спортсмену пришлось удалить видео под напором своих читателей.

Какой еще предатель?! Вы что несете, демоны?! Меня никто никогда не гнобил, и я по собственному желанию удалил ролик со своего аккаунта в Инстаграме, во избежание нервных срывов у завистников, так как некоторые из них неадекватно отреагировали призыв «любить», вместо того, чтобы лаяться, как кошка с собакой между собой в повседневной жизни, что в ролике и было продемонстрировано. Вообще не важно, кто, куда, откуда и в чем там ехал, да хоть голые пусть едут, ведь главный смысл ролика был в том, что и было показано, «Люби». И все адекватные люди, а их, как всегда большинство, увидели этот посыл. Практически все комментарии были положительные, за исключением «больных на голову» персонажей, которые в итоге и взяты желтой прессой за основу того, чтобы назвать меня «предателем». Ведь не соврешь, какой рассказ? — написал спортсмен Сергей Ковалев на своей станице в Инстаграме.

Напомним, ранее Сергей Ковалев стал героем ролика, посвященного любви к Родине и ощущению братства. Виталий Гогунский представил клип на песню «Дальние Дали», к записи которого привлек боксеров или представителей смешанных единоборств.

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