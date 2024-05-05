Семья Кожуховых из Челябинска победила на областном фестивале ГТО

Теперь она представит регион на всероссийском финале соревнований

В Златоусте подвели итоги областного фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Во второй раз подряд победу в соревнованиях одержала семья Кожуховых из Челябинска. Теперь она представит Южный Урал на всероссийском фестивале ГТО, который пройдет с 22 по 28 августа в Томске, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

В областном фестивале ГТО приняли участие 11 семей из Златоуста, Копейска, Трехгорного, Магнитогорска, Миасса, Челябинска, Коркино, а также из Чебаркульского, Октябрьского, Карталинского и Пластовского районов. Состязания прошли в спорткомплексе «Металлург» в Златоусте.

Участники состязались в плавании, беге, а также в упражнениях, входящих в структуру комплекса «Готов к труду и обороне»: наклоне вперед стоя на гимнастической скамье, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, подтягивании, поднимании туловища из положения лежа на спине и прыжках в длину.

По итогам выполнения всех видов наибольшее количество баллов набрали спортсмены семьи Кожуховых из Челябинска. Второе место завоевала семья Масиных из Магнитогорска, а замкнули тройку призеров спортсмены из Златоуста — семья Вязниковых.

Таким образом, победитель областного фестиваля ГТО семья Кожуховых представит Челябинскую область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 22 по 28 августа в Томске. Напомним, что ранее мы рассказывали о спортивной семье, в которой глава семейства Андрей Кожухов приобщил к активному здоровому образу жизни не только детей, но и родителей супруги.