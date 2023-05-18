В Турции завершилось молодежное первенство Европы по шашкам-64. За победу в турнире сражались 112 юных спортсменов из девяти стран. Воспитанник челябинской спортшколы № 9 Александр Ширяев завоевал медали во всех программах европейского первенства, сообщает региональный Минспорт.
Турнир проходил в шести возрастных группах и в трех дисциплинах: молниеносной, быстрой и классической игре. Сборную России в возрастной группе «до 20 лет» представлял челябинец Александр Ширяев. Воспитанник спортшколы № 9 показал выдающиеся результаты, став победителем первенства Европы.
Кроме того, в молниеносной дисциплине Александр Ширяев завоевал бронзовую медаль, а в классической программе занял второе место. Тем самым спортсмен завоевал медали во всех программах европейского первенства. А выступая уже на чемпионате Европы-2023 по русским шашкам, Александр Ширяев вошел в пятерку сильнейших шашистов Европы в классической программе.
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