Челябинский спортсмен стал победителем первенства Европы по шашкам

Александр Ширяев вошел в топ‑5 сильнейших шашистов в классической программе

В Турции завершилось молодежное первенство Европы по шашкам-64. За победу в турнире сражались 112 юных спортсменов из девяти стран. Воспитанник челябинской спортшколы № 9 Александр Ширяев завоевал медали во всех программах европейского первенства, сообщает региональный Минспорт.Турнир проходил в шести возрастных группах и в трех дисциплинах: молниеносной, быстрой и классической игре. Сборную России в возрастной группе «до 20 лет» представлял челябинец Александр Ширяев. Воспитанник спортшколы № 9 показал выдающиеся результаты, став победителем первенства Европы.Кроме того, в молниеносной дисциплине Александр Ширяев завоевал бронзовую медаль, а в классической программе занял второе место. Тем самым спортсмен завоевал медали во всех программах европейского первенства. А выступая уже на чемпионате Европы-2023 по русским шашкам, Александр Ширяев вошел в пятерку сильнейших шашистов Европы в классической программе.Добавим, что в феврале Челябинск принял всероссийские соревнования по русским шашкам среди студентов. В турнире выступили 14 команд из девяти регионов страны, в которых был представлен один гроссмейстер и 10 мастеров спорта России.