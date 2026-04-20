Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы — 2026 по дзюдо

Впервые после пятилетнего перерыва она выступала на международных соревнованиях с национальной символикой

На чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси (Грузия) третье место в командном зачете заняла сборная России. В активе нашей команды семь медалей: два золота, серебро и четыре бронзы. Внесла вклад в общий успех спортсменка из Челябинской области Сабина Гилязова, взявшая серебро. Последний раз российские дзюдоисты выступали на чемпионате Европы с флагом и гимном в 2021 году, сообщает Федерация дзюдо России.

Первый официальный старт европейского календаря 2026 года собрал в грузинской столице порядка четырехсот атлетов, среди которых было свыше шестидесяти дзюдоистов из топ-10 мирового рейтинга. Сборная России по дзюдо заняла третье место в медальном зачете ЧЕ в Грузии, завоевав семь медалей. Первой в медальном зачете стала команда Грузии (четыре золота, два серебра и одна бронза), второй стала сборная Франции (2-4-6).

Сборная России на чемпионате Европы — 2026 по дзюдо:

золото — Мурад Чопанов (66 кг) и Тимур Арбузов (81 кг);



серебро — Сабина Гилязова (48 кг);

бронза — Марина Воробьева (48 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Арман Адамян (100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

В категории 48 кг серебро завоевала Сабина Гилязова, которая провела в Тбилиси один из самых выматывающих турнирных дней. Все схватки россиянки, включая финал, прошли в «голден скор».

«В предварительной части я не рисковала, поэтому где-то затягивала, а в финале, конечно, очень хотелось победить и взять реванш после проигрыша на чемпионате мира в Будапеште. Выходила с холодной головой, чтобы сражаться до последнего. В любом случае я с медалью, и это важно. Очень хотелось стать чемпионкой Европы — я уже давно иду к этому. Тем не менее я благодарна за любую награду, потому что знаю, каково остаться рядом с пьедесталом», — рассказала Сабина в интервью пресс-службе Федерации дзюдо России.

Следующий чемпионат Европы пройдет в Нидерландах. Европейский союз дзюдо официально передал эстафету проведения турнира голландскому городу Апелдорн. Соревнования пройдут с 15 по 18 апреля 2027 года.