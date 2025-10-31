Челябинская спортсменка бьет соперниц за шахматной доской и на ринге

Виолетта Шнайдер рассчитывает выиграть титул чемпионки мира по... шахбоксу

Челябинка Виолетта Шнайдер занимается шахматами с четырехлетнего возраста. Более 20 лет она ставила соперникам шах и мат, стала успешным тренером и блогером. Но в этом году решила надеть перчатки и выйти на боксерский ринг. Теперь она одна из самых перспективных спортсменок Челябинской области в шахбоксе. Зачем ей это нужно и как еще планирует себя проявить девушка — узнавал наш корреспондент.

«В 12-летнем возрасте по два раза в день читала книги по шахматам»

— Виолетта, давай начнем с самого начала. Шахматы в твоей жизни с детства?

— Да, с четырех лет. Мои родители шахматисты, причем хорошего уровня. Поэтому с юных лет я занимаюсь этим видом спорта, а папа с мамой и стали моими первыми учителями и наставниками в шахматах.

— Получается, что выбора у тебя, по сути, не было.

— Можно и так сказать, но интерес к шахматам пришел гораздо позже, лет в 12. До этого не было четкого понимания, зачем это все нужно. Я просто играла. Переломный момент наступил, когда мне было 12 лет и я начала заниматься самостоятельно. У нас дома была огромная библиотека шахматной литературы, которую мои родители собирали годами. Села за одну книгу, затем за другую — стало интересно, как-то незаметно для себя и погрузилась в большой мир интеллектуального вида спорта.

— Серьезно? Немного странный выбор литературы для 12-летней девочки!

— Возможно, но мне нравилось читать книги по стратегии и расширять границы понимания игры, решать шахматные задачки. Я как-то даже составила себе большой план-таблицу, в нем расписала, какие книги нужно прочитать и до какого срока. И не вставала, пока не выполняла план. По два раза в день садилась за книгу. Именно тогда я по-настоящему, осознанно, погрузилась в шахматы.

— Когда они превратились из хобби в нечто большее? Когда поняла, что на этом можно строить карьеру а сами шахматы могут стать источником дохода?

— Первые мысли о заработке появились лет в 15. А в 16—17 я впервые пошла работать тренером в школе. До этого не решалась, мне казалось, что я еще слишком молодая и не смогу быть авторитетом для ребят.

«Лучший турнир в жизни сыграла будучи школьницей»

— Какой турнир стал для тебя самым памятным в карьере?

— Больше других запомнился Мемориал Л. Полугаевского — этап Кубка России в Самаре в 2013 году. Это была не просто спортивная поездка, а настоящее приключение! Мы туда отправились с друзьями, большой компанией. При этом сами копили деньги на поездку, собирали их по крупицам. Я вот, например, раздавала листовки на улицах города. Сама поездка получилась веселой и запоминающейся. Хорошее настроение и боевой настрой помогли мне успешно выступить на соревнованиях. Думаю, я сыграла свой лучший турнир в жизни — совсем чуть-чуть не хватило до норматива мастера ФИДЕ, зато установила свой рекорд по рейтингу за всю жизнь.

— Почему не удалось развить успех дальше?

— ЕГЭ на носу было и поступление в университет. Конечно, можно было бы выбрать спортивный вуз, к примеру УралГУФК. Но я хотела быть кем-то еще, а не только шахматисткой. Поэтому выбрала ЧелГУ, поступила на бизнес-аналитику. А совмещать учебу по технической специальности с постоянными выездами на турниры стало невозможно. Так шахматы ушли на второй план. Вернулась к ним уже спустя четыре года — после того, как окончила вуз и получила диплом.

— Почему вернулась?

— Хотелось выполнить звание мастера ФИДЕ, закрыть, так сказать, гештальт. Но время было уже упущено. Дело в том, что за четыре года в шахматах кардинально изменилась система рейтингов. Набрать нужный рейтинг для того, чтобы выполнить звание стало гораздо сложнее.

— И поэтому ты стала тренером, верно? Причем стала вести занятия не только для юных ребят, но и взрослых шахматистов-любителей.

— Тренером я начала работать уже с 17 лет, хотя и продолжала выступать как спортсменка. У меня есть дети из Челябинска и других регионов, а также довольно много взрослых учеников — около 60% от общего числа. Взрослые часто приходят, чтобы подготовиться к корпоративным турнирам или просто для себя, для развития. Им просто нравится чем-то полезным заниматься.

«Я не журналист и не дизайнер, чтобы делать красивые посты в соцсетях»

— А как возникли варианты с работой в SMM-агентстве и блогерстве?

— После университета я работала в SMM-агентстве, но поняла, что офисный график — не мое. Я хотела свободы. Спустя какое-то время решила завести свой видеоканал, стала снимать обучающие уроки по шахматам для всех желающих, проводила стримы... У моего ютуб-канала был большой рост подписчиков. Но затем он «потух», не выдержал конкуренции.

— Почему?

— Рынок стал перенасыщенным, и нужно было придумывать какие-то свои «фишки», уникальный контент. А еще вести страницу в соцсетях мне не очень понравилось — я не графический дизайнер, чтобы делать красивые посты. Да и не журналист, чтобы хорошие тексты писать.

— Расскажи, как ты пришла к шахбоксу? Это кажется таким неожиданным сочетанием.

— Я всегда была разносторонней. Помимо шахмат, я долго занималась легкой атлетикой, да и в целом спорт был всегда в приоритете. Когда я оказалась в спортивном зале с боксерской атмосферой, где все было готово для тренировок, я подумала: «А почему бы и нет?» Мне интересно пробовать новое. Конечно, тем, кто раньше занимался единоборствами, легче. У меня не было такого опыта.

— Не страшно было выходить на ринг? Как отреагировали близкие?

— У меня небольшой вес, поэтому я выступаю против таких же девочек, как я. Это не так опасно, как кажется со стороны. Родители отнеслись с пониманием. Папа сказал «молодец», а мама немного переживает и постоянно просит быть аккуратной, говорит: «А как же твоя голова? Шахматистам нельзя получать по голове!» (Cмеется.)

«Хочу делать что-то полезное и объединять людей»

— В чем, на твой взгляд, главная сложность шахбокса?

— Для того чтобы добиться здесь успеха, нужно быть всесторонне развитым спортсменом. Быть универсальным и в боксе, и в шахматах — не так легко, в это нужно вкладывать в два раза больше времени и сил, чем в один спорт, что логично. А еще уметь переключиться с одного вида на другой. У нас же сначала спортсмены садятся за шахматную доску, а потом выходят на ринг. Получается так, что ты только что включился в процесс, заставил свои мозги шевелиться, а потом бац — и уже надо на ринг выходить, где нужны скорость, реакция и физическая сила. Это непросто — вот так моментально перестраиваться.

— Какие у тебя планы на будущее?

— Мне интересно развивать не только шахматы, но и в принципе популяризировать спорт. Я хочу делать живые мероприятия в Челябинске — мастер-классы, турниры для любителей. Я уже проводила такие встречи, и людям нравится эта атмосфера: возможность в пятницу вечером прийти, поиграть в шахматы с новыми людьми, пообщаться. Возможно, это не принесет больших денег, но это дело для души, для создания сообщества. Хочется делать что-то полезное и объединять людей.

— Какой совет могла бы дать другим людям — тем, которые тоже могут находиться в поиске себя и своего пути?

— Не бояться пробовать что-то новое, даже если это кажется совершенно не связанным с вашим основным делом. Надо только не ограничивать себя какими-то рамками и главное — не сидеть на месте. Ставьте себе самые смелые цели и уверенно идите к ним! Я вот с удивлением обнаружила, что жизнь иногда сама подбрасывает неожиданные возможности и поддерживает их как облачко, чтобы не опускались руки. Если бы мне раньше сказали, что я окажусь в боксе, то просто не поверила бы.

P. S. Занимается шахбоксом Виолетта в спортивной школе «Шах и раунд» при ЮУрГУ. Ее тренер Алексей Шаховский уверяет, что у девушки хорошие перспективы в этом виде спорта. «Если подтянет технику бокса, то станет чемпионкой мира», — сказал он автору строк.

Ну а самой спортсменке есть с кого брать пример и у кого учиться. В этом же клубе тренируется и двукратная чемпионка мира Амина Ахмадулина — звезда российского шахбокса, одна из самых титулованных спортсменок мира. Кстати, она любезно согласилась помочь в подготовке фоторепортажа с Виолеттой и провела с ней дружеский спарринг.



